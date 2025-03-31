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В ОАЭ приговорили к смерти трех человек за убийство раввина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Суд в Абу-Даби приговорил к смерти трех человек, признанных виновными в убийстве молдавско-израильского раввина Цви Когана, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

Еще один фигурант дела получил пожизненный тюремный приговор за оказание содействия в убийстве.

Судебные власти ОАЭ не опубликовали фамилии осужденных. Однако, как отмечает AP, в конце прошлого года из Турции экстрадировали трех граждан Узбекистана по подозрению в совершении этого убийства.

В ноябре прошлого года сообщалось, что 28-летний владелец кошерного продуктового магазина в Дубае Цви Коган пропал, позже его обнаружили мертвым. Тело Когана перевезли в Израиль, где он и был похоронен.

ОАЭ Цви Коган
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