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В ОАЭ задержали трех граждан Узбекистана по подозрению в убийстве раввина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Все трое задержанных в ОАЭ по подозрению в убийстве молдавско-израильского раввина являются гражданами Узбекистана, сообщает в понедельник агентство WAM со ссылкой на местные власти.

В отношении задержанных начали предварительное расследование.

В МВД ОАЭ отметили готовность принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее выяснить мотивы, обстоятельства и детали убийства.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо отмечает, что мужчину убили за то, что он был ультраортодоксальным иудеем.

В четверг сообщалось о том, что 28-летний владелец кошерного продуктового магазина в Дубае Цви Коган пропал, позже его обнаружили мертвым. В воскресенье сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в его убийстве.

В понедельник тело Когана перевезли в Израиль, он будет похоронен во вторник.

ОАЭ Израиль Узбекистан
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