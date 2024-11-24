В ОАЭ нашли мертвым пропавшего раввина Цви Когана

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В ОАЭ найден мертвым раввин, посланник иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Коган, сообщает The Times of Israel.

Коган, гражданин Израиля и Молдавии, не выходил на связь с 21 ноября. Израильские службы безопасности заявляли, что он, предположительно, был похищен и убит. "Моссад" начал расследование. Израильские СМИ сообщали, что у властей есть информация о причастности Ирана к произошедшему.

По данным Ynet, машина Когана была найдена брошенной в районе Эль-Айна, в 150 километрах от Абу-Даби.

"Это подлое антисемитское нападение - напоминание о бесчеловечности врагов еврейского народа", - заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Совет национальной безопасности Израиля призывает не посещать Абу-Даби без крайней необходимости.

Коган был посланником "Хабада" в ОАЭ со времени нормализации отношений Израиля и Эмиратов. По данным The Times of Israel, он был помощником главного раввина ОАЭ Леви Ицхака Духмана.

В августе 2020 года власти Израиля и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Тогда Эмираты стали третьим арабским государством, заключившим с Израилем мирное соглашение, после Египта и Иордании. В январе 2021 года приступило к работе посольство Израиля в Абу-Даби.