Демократы пытаются через суд заблокировать указ Трампа о выборах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Лидеры Демократической партии США подали в суд, чтобы заблокировать указ президента Дональда Трампа, связанный с выборами, сообщают американские СМИ.

В иске, поданном в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), говорится, что Конституция наделяет штаты и Конгресс, а не президента полномочиями по регулированию выборов.

В нем также сказано, что указ "пытается возложить новые обязанности" на тех, кто пытается зарегистрироваться для голосования, предъявляя требования о подтверждении гражданства.

Как заявили истцы - председатель национального комитета Демократической партии Кен Мартин, председатель Ассоциации губернаторов-демократов Лора Келли, председатель предвыборного комитета Демократической партии в сенате Кирстен Гиллибранд, председатель предвыборного комитета Демократической партии в Конгрессе Сюзан Делбен, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис - приказ президента является "неконституционным захватом власти Дональдом Трампом, который атакует голосование по почте, предоставляет DOGE (департамент эффективности правительства - ИФ) конфиденциальную личную информацию и затрудняет проведение штатами собственных свободных и справедливых выборов".

"Демократы используют все имеющиеся в нашем распоряжении средства, включая подачу на Трампа в суд, чтобы остановить это незаконное вмешательство, которое подрывает нашу демократию", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие гражданство, при регистрации для голосования на выборах.

Согласно документу, штаты, которые не предпринимают шагов для "обеспечения безопасности" своих выборов, подвергнутся сокращению федерального финансирования.

Указ также предусматривает запрет штатам подсчитывать бюллетени, которые сотрудники избирательной комиссии получают по почте после дня выборов.