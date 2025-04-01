Поиск

Демократы пытаются через суд заблокировать указ Трампа о выборах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Лидеры Демократической партии США подали в суд, чтобы заблокировать указ президента Дональда Трампа, связанный с выборами, сообщают американские СМИ.

В иске, поданном в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), говорится, что Конституция наделяет штаты и Конгресс, а не президента полномочиями по регулированию выборов.

В нем также сказано, что указ "пытается возложить новые обязанности" на тех, кто пытается зарегистрироваться для голосования, предъявляя требования о подтверждении гражданства.

Как заявили истцы - председатель национального комитета Демократической партии Кен Мартин, председатель Ассоциации губернаторов-демократов Лора Келли, председатель предвыборного комитета Демократической партии в сенате Кирстен Гиллибранд, председатель предвыборного комитета Демократической партии в Конгрессе Сюзан Делбен, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис - приказ президента является "неконституционным захватом власти Дональдом Трампом, который атакует голосование по почте, предоставляет DOGE (департамент эффективности правительства - ИФ) конфиденциальную личную информацию и затрудняет проведение штатами собственных свободных и справедливых выборов".

"Демократы используют все имеющиеся в нашем распоряжении средства, включая подачу на Трампа в суд, чтобы остановить это незаконное вмешательство, которое подрывает нашу демократию", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие гражданство, при регистрации для голосования на выборах.

Согласно документу, штаты, которые не предпринимают шагов для "обеспечения безопасности" своих выборов, подвергнутся сокращению федерального финансирования.

Указ также предусматривает запрет штатам подсчитывать бюллетени, которые сотрудники избирательной комиссии получают по почте после дня выборов.

США Конгресс Колумбия Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп хотел бы посоперничать с Обамой на президентских выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

В ОАЭ приговорили к смерти трех человек за убийство раввина

Renault и Nissan изменят условия партнерства

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });