Трамп сравнил приговор Ле Пен с происходящим в США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя вынесенный приговор председателю фракции ультраправого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен, отметил схожесть этих обстоятельств с реалиями в политике США.

"Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что "это очень серьезное дело".

Западные СМИ поясняют, что слова Трампа, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности, по так называемому "делу Сторми Дэниелс" о фальсификации документов.

Между тем, глава компании SpaceX и соратник американского президента Илон Маск, говоря о приговоре Ле Пен, заявил, что "когда радикальные левые не могут победить путем демократического голосования, они злоупотребляют судебной системой, чтобы посадить своих оппонентов".

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной по делу о хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тыс. евро, а также запретил ей пять лет участвовать в выборах. Помимо Ле Пен, виновными по этому делу признали еще восемь человек.