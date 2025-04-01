Во Франции начали расследование из-за угроз судьям после приговора Ле Пен

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Начато расследование, связанное с угрозами судьям парижского уголовного суда, вынесшим накануне обвинительный приговор главе фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

Расследование поручено бригаде по борьбе с преступлениями против личности, сообщила вечером во вторник газета Le Figaro.

По информации издания, такое решение принято после угроз, поступивших в адрес судей за приговор Ле Пен, которой на пять лет запретили участие в выборах с немедленным вступлением вердикта в силу.

Суд в Париже в понедельник признал французского политика виновной по делу о хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет.

Кроме того, суд постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Помимо нее, виновными по этому делу признали еще восемь человек.

После вынесения приговора главе крайне правой парламентской фракции французские СМИ сообщали в понедельник об угрозах судьям парижского суда.