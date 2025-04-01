Глава МИД КНР заверил, что сотрудничество с Россией не нацелено против третьих сторон

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и Китая не подвластно помехам извне и не носит конъюнктурный характер, заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сотрудничество между Китаем и Россией никогда не нацелено против третьих сторон, не поддается помехам извне", - сказал Ван И.

"Наша дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер", - добавил китайский дипломат.