Трамп считает, что Иран согласен на прямые переговоры с США
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти согласны на прямые переговоры с США по ядерной программе, предположил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, что теперь они хотят прямых переговоров", - сказал он американским журналистам на борту своего самолета.
Трамп пояснил, что считает прямые переговоры более удачным вариантом, чем контакты через посредников.
"Это быстрее и лучше дает представление о позициях сторон", - отметил президент США.
Ранее Трамп призывал Иран начать прямые переговоры. В Тегеране же заявляли о готовности к переговорам по ядерной проблематике, но только через посредника.