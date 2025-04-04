Трамп считает, что Иран согласен на прямые переговоры с США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти согласны на прямые переговоры с США по ядерной программе, предположил американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, что теперь они хотят прямых переговоров", - сказал он американским журналистам на борту своего самолета.

Трамп пояснил, что считает прямые переговоры более удачным вариантом, чем контакты через посредников.

"Это быстрее и лучше дает представление о позициях сторон", - отметил президент США.

Ранее Трамп призывал Иран начать прямые переговоры. В Тегеране же заявляли о готовности к переговорам по ядерной проблематике, но только через посредника.