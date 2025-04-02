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Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

Кац заявил, что целью является зачистка ряда районов "от террористов и их инфраструктуры, захват обширной территории, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль", говорится в сообщении.

Он также призвал жителей сектора "выступить сейчас, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников".

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на палестинцев, что израильские сухопутные силы начали действовать в некоторых частях города Рафах на юге анклава.

В минувший понедельник ЦАХАЛ предупредил жителей Рафаха и близлежащих районов о необходимости покинуть эту зону, рекомендовав перебраться в палаточные лагеря в прибрежной гуманитарной зоне Муваси.

18 марта в ЦАХАЛ сообщили о возобновлении массированных ударов по принадлежащим группировке ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в секторе израильских заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Исраэль Кац ЦАХАЛ сектор Газа
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