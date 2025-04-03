Хан Док Су заявил, что Южная Корея использует все возможные меры в ответ на пошлины США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявленные США 25-процентные пошлины.

"Поскольку ситуация становится очень серьезной в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса", - цитирует "Ренхап" заявление Хан Док Су, сделанное в ходе экстренного совещания.

Исполняющий обязанности президента дал указания министру промышленности Ан Док Гын тщательно проанализировать детали и последствия новых пошлин вместе с предприятиями и активно участвовать в переговорах с США, чтобы минимизировать ущерб для страны.

Он также поручил правительству оперативно разработать меры экстренной поддержки для компаний и секторов, затронутых пошлинами, включая автомобильную промышленность.

Тем временем министр финансов Южной Кореи Цой Сан Мок заявил, что Сеул использует все доступные инструменты, чтобы помочь стабилизировать рынки. Он пообещал быстрые и индивидуальные меры поддержки для местных отраслей, которые, как ожидается, пострадают.

"Мы приложим согласованные усилия всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб, нанесенный нашей экономике, и через целевую группу по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", - отметил он.