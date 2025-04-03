Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины
России в нем нет
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан и Украина фигурируют в списке стран, против которых США введут ответные пошлины на товары, сообщают американские СМИ.
По их данным, в случае с Казахстаном размер ответных американских пошлин составит 27%, а в случае с Украиной - 10%.
В списке из нескольких десятков стран значится Сербия (37%).
России в нем нет. Также в нем отсутствуют Мексика и Канада, против которых США ранее уже ввели ряд пошлин.
При этом СМИ отмечают, что не исключают, что американская администрация в дальнейшем может распространить дополнительные списки.