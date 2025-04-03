США советуют попавшим под пошлины странам не заниматься эскалацией торговой войны

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент на фоне вводимых администрацией США ответных пошлин предостерег страны от эскалации торговой войны с Вашингтоном.

"Сядьте поудобнее, сделайте глубокий вдох, не принимайте встречных мер сразу. (...) Посмотрим, к чему это приведет, потому что если вы примете встречные меры, то будет эскалация", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США - страна с дефицитом, а в любой торговой эскалации всегда проигрывают страны с профицитом.

"Как студент или профессор экономической теории, я бы не советовал этого делать", - добавил он.

Кроме того, он предположил, что нынешние пошлины могут быть и не постоянными, отметив, что американская администрация подождет и посмотрит, как ситуация будет развиваться.

Президент Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США.