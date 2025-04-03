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Венгрия решила начать процедуру выхода из Международного уголовного суда

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии в четверг объявило о решении начать процедуру выхода из Международного уголовного суда (МУС), сообщает Associated Press.

"Венгрия выйдет из МУС", - заявил представитель правительства венгерского премьера Виктора Орбана.

"Правительство начнет в четверг эту процедуру в соответствии с конституционными и международными законодательными нормами", - добавили в правительстве.

Это заявление прозвучало на фоне того, как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер МУС на арест, прибыл в Будапешт.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В феврале американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

Венгрия МУС Виктор Орбан Международный уголовный суд
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