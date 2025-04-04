Глава дипведомства Ватикана обсудил с Лавровым инициативы по украинскому урегулированию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Ватикана по международным делам Ричард Галлахер обсудил в пятницу по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы, связанные с украинским урегулированием, говорится в заявлении Святого престола.

"Обсуждение коснулось событий на мировой арене. Особое внимание уделили конфликту на Украине и некоторым инициативам, нацеленным на прекращение боевых действий", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "также речь шла о готовности Святого престола продолжать помощь в гуманитарной сфере - в вопросах, касающихся обмена военнопленными".

Лавров и Галлахер обменялись мнениями по вопросам, связанным с религией, отметили в Ватикане. "В частности, речь шла о ситуации с католической церковью в РФ", - подчеркивается в сообщении.