Рютте заявил, что США в свое отсутствие на встрече группы "Рамштайн" продолжат помощь Киеву

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - США, несмотря на неучастие в ближайшем заседании контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), продолжат прежнюю военную помощь Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Другие государства-члены НАТО возглавят эту группу. А предоставление помощи со стороны США будет продолжаться в нормальном формате", - сказал Рютте в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса после совещания министров иностранных дел стран организации.

Ранее пресс-служба НАТО объявила, что 11 апреля Великобритания и Германия соберут министров обороны стран группы "Рамштайн" в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

США не примут участия в этой встрече.