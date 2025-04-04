Поиск

Рютте заявил, что США в свое отсутствие на встрече группы "Рамштайн" продолжат помощь Киеву

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - США, несмотря на неучастие в ближайшем заседании контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), продолжат прежнюю военную помощь Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Другие государства-члены НАТО возглавят эту группу. А предоставление помощи со стороны США будет продолжаться в нормальном формате", - сказал Рютте в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса после совещания министров иностранных дел стран организации.

Ранее пресс-служба НАТО объявила, что 11 апреля Великобритания и Германия соберут министров обороны стран группы "Рамштайн" в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

США не примут участия в этой встрече.

НАТО Марк Рютте США Рамштайн Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

В Белоруссии утвердили систему обмена данными с РФ об иностранцах

Что случилось этой ночью: пятница, 4 апреля

Рынок акций США рухнул на решениях Трампа о пошлинах

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Дмитриев поставил в заслугу Трампу предотвращение третьей мировой войны

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });