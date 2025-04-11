Германия продолжит помогать Украине со средствами ПВО, РЭБ и связи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Германия формирует новые партнерства по повышению обороноспособности Украины и будет и дальше снабжать Киев различным оборудованием и вооружениями, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции после заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Мы будем оказывать военную помощь разного рода. Мы хотим помочь Украине стать сильнее в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечить ее средствами связи, средствами борьбы с беспилотниками, системами навигации, разведки и прослушивания вражеских коммуникаций", - сказал министр.

Помимо этого, Германия продолжит поставлять украинской армии новые системы вооружений. В частности, в этом году Берлин предоставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны различной дальности, управляемые ракеты, боевые машины пехоты, танки и боеприпасы для сухопутных войск. Кроме того, в ФРГ продолжат тренировать украинских солдат.

По словам Писториуса, ожидается, что до 2029 года Германия выделит Украине более 11 млрд евро дополнительно к тем средствам, которые Берлин обещал предоставить ранее.