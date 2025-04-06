МВД Израиля отказало во въезде двум британским парламентариям

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Израиля запретило въезд в страну двум членам британского парламента от Лейбористской партии Абтисаму Мухамеду и Юань Яну, прибывшим в Тель-Авив в сопровождении двух помощников, сообщила The Times of Israel.

"Министр внутренних дел Моше Арбель принял решение отказать во въезде всем четырем лицам "в соответствии с законом и распорядился об их выдворении из Израиля", - сообщило израильское Управление по народонаселению и миграции.

Основанием для выдворения всех четверых стало то, что в ходе опроса в аэропорту после прибытия выяснилось, что целью визита являлось "документирование действий израильских сил безопасности и распространение ненавистнической риторики против Израиля", уточнило управление.

Кроме того, парламентарии заявили, что прибыли в составе официальной делегации от имени парламента Великобритании, "но это заявление было признано ложным, поскольку ни одна израильская организация не подтвердила факт прибытия такой делегации", отметило издание.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил это решение израильских властей и заявил: "Я ясно дал понять своим коллегам в израильском правительстве, что так обращаться с британскими парламентариями недопустимо, и сегодня вечером мы связались с обоими парламентариями, чтобы предложить нашу поддержку".

Он добавил, что британское правительство "по-прежнему сосредоточено на обеспечении возвращения к режиму прекращения огня и переговорам, чтобы остановить кровопролитие, освободить заложников и положить конец конфликту в Газе".