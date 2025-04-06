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Йеменские хуситы нанесли серию ударов по американскому авианосцу в Красном море

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Военный представитель хуситов (движение "Ансар Алла") Яхья Сариа сообщил о нанесении серии ударов по американскому авианосцу Harry Truman и кораблям сопровождения в Красном море.

По его словам, удары с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов "продолжались в течение нескольких часов и предотвратили атаки США на районы Йемена, контролируемые хуситами".

Ранее хуситы объявили о возобновлении ранее приостановленных атак по территории Израиля и на связанные с ним суда и корабли, из-за нарушения перемирия в секторе Газа.

15 марта 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам.

Дональд Трамп США Йемен
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