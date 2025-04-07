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В Тегеране сочли, что Оман мог бы стать местом непрямых переговоров США и Ирана

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Тегеране считают, что Оман мог бы принять опосредованные переговоры США и Ирана, заявил в понедельник представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"В том случае, если подобный процесс обретет форму, Оман будет главным кандидатом на то, чтобы провести такие переговоры", - приводит агентство "Тасним" слова Багаи.

В то же время он опроверг сообщения, что непрямые переговоры Тегерана и Вашингтона уже стартовали. Он отметил, что сведения о формирование комитета по переговорам являются измышлениями.

Багаи напомнил, что Тегеран ранее дал ответ на письмо президента США Дональда Трампа и теперь ожидает реакции американской стороны.

Ранее региональные СМИ сообщали, что Оман уже становился местом непрямых непубличных переговоров Ирана и США.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран будет готов к переговорам по ядерной программе при условии отмены санкций против него. Он отметил, что прямые переговоры с США, продолжающими угрожать применением силы в нарушение Устава ООН, не имеют смысла. Однако, добавил Аракчи, Тегеран желает развивать вариант с опосредованными переговорами.

Ранее Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

В свою очередь в конце марта Аракчи направил Трампу ответ на письмо о переговорах по иранской ядерной программе, в котором подтвердил позицию Тегерана. Глава иранского МИД заявлял, что письмо Трампа содержало "больше угрожающую позицию", но, по его словам, открывало и "некоторые возможности" для Ирана.

В начале апреля портал Axios со ссылкой на источники передавал, что в администрации Трампа рассматривают предложение иранской стороны провести переговоры через посредников по ядерной программе Тегерана.

Аббас Аракчи США Иран Оман Дональд Трамп
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