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В СВР заявили о планах латвийских властей демонтировать мемориалы перед Днем Победы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Латвийские власти планируют демонтировать военные мемориалы в преддверии 80-летия Победы, сообщает Служба внешней разведки России (СВР).

"По поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Как отмечается в документе, "намечено "в максимально сжатые сроки" избавиться от порядка трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей". "Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля", - сообщает СВР.

Как утверждает ведомство, "преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов".

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