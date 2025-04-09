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Каллас пообещала добиваться поставок странами ЕС Украине в 2025 году 2 млн снарядов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС способны обеспечить поставки Украине в 2025 году 2 млн артиллерийских снарядов.

"И я, несомненно, продолжу работать над достижением этого количества в 2 млн снарядов в нынешнем году", - пообещала Каллас на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе после 10-го заседания Совета ассоциации ЕС-Украина.

По ее словам, "параллельно Украина вскоре получит остаток от первого транша в счет чрезвычайных доходов от российских иммобилизованных активов - это 1,4 млрд евро".

"Мы стремимся к тому, чтобы второй транш в 2,1 млрд евро начал постепенно выплачиваться с конца этого месяца", - продолжила Каллас.

Значительная часть этих средств предназначается для поддержки украинской оборонной промышленности.

"В долгосрочной перспективе мы работаем над интеграцией оборонной промышленности Украины и ЕС. И компаниям Европейского союза есть чему поучиться у Украины в этом отношении", - заявила Каллас.

Ранее 9 апреля Еврокомиссия объявила, что на этой неделе ЕС запросил для Украины 2,1 млрд евро за счет чрезвычайных доходов от замороженных активов российского Центробанка, хранящихся в депозитариях ценных бумаг. "Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Он охватывает доходы, накопленные во второй половине 2024 года", - сообщалось в коммюнике.

Еврокомиссия Евросоюз Кая Каллас Украина Денис Шмыгаль
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