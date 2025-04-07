Нетаньяху обещает устранить торговые барьеры с США

Он надеется, что его действия станут примером для других стран

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова в сжатые сроки устранить торговые барьеры для американских товаров.

"Мы решим проблему торгового дефицита c США, причем сделаем это быстро", - заявил он в Белом доме после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

"И мы устраним торговые барьеры", - добавил Нетаньяху, говоря об усилиях по устранению недавних американских пошлин на израильские товары.

"Надеюсь, эти действия смогут быть примером для других стран", - добавил израильский премьер.