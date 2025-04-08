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В Варшаве заверили, что военный контингент США не покинет Польшу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что США сохранит свой военный контингент, размещаемый на польской территории.

"Войска США остаются в Польше!", - написал глава Минобороны страны в соцсетях.

"В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке (польский аэропорт Жешув-Ясенка, через который проходят поставки военной помощи США Украине - ИФ) меняется. Прежние задачи войск США в Ясенке перенимают сменяющие друг друга союзники... Теперь в миссии в Ясенке участвуют в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники. НАТО в рамках миссии NSATU берет на себя ответственность за операцию в Ясенке, о чем мы сообщали с июля 2024 года", - добавил он.

Косиняк-Камыш пояснил, что "войска США остаются в Польше, но в других местах".

НАТО США Польша Владислав Косиняк-Камыш
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