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FT сообщила, что Мексика может смягчить ограничения на добычу сланцевого газа

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Мексики обсуждает с частным сектором возможное смягчение ограничений на добычу газа путем гидроразрыва пласта (ГРП), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Порядка 70% всех поставок газа в Мексику приходится на долю США, и страна стремится сократить эту зависимость, учитывая непредсказуемость торговой политики американского президента Дональда Трампа, отмечает газета.

По данным источников, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, являющаяся специалистом в сфере климата, поручила чиновникам изучить вопрос разработки сланцевых месторождений в стране, и представители правительства интересуются мнениями бизнеса на этот счет.

Законодательство Мексики разрешает добычу путем гидроразрыва пласта (ГРП), однако возможность использования этого способа очень ограничена. Некоторые представители партии президента, а также экологи, выступают против использования этого способа добычи из-за негативных последствий для окружающей среды.

Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето начал процесс предоставления контрактов на разработку сланцевых месторождений в 2018 году, однако сменивший его на этом посту Андрес Мануэль Лопес Обрадор быстро отменил их.

Согласно данным правительства США, Мексика обладает шестыми по величине в мире запасами сланцевого газа. Разработка этих ресурсов могла бы обеспечить поддержку экономике страны, находящейся на грани рецессии, отмечает FT.

По словам источников, компании заинтересованы в инвестициях в сектор. Однако обсуждение этого вопроса в команде Шейнбаум носит предварительный характер, и проведение изменений в политике может занять месяцы.

Мексика США Дональд Трамп Клаудия Шейнбаум
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