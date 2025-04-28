Москва и Мехико обсуждают возможность сотрудничества в области СПГ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Мексика ведут обсуждение совместных инфраструктурных проектов в области сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Мехико Николая Софинского.

"Тематика СПГ поднималась в ходе двусторонних встреч с профильными мексиканскими ведомствами, включая министерство энергетики. Затрагивалась возможность обмена опытом и установления рабочих контактов в области инфраструктуры СПГ с перспективой участия компаний обеих стран в будущих проектах", - приводит издание слова Софинского.

Дипломат уточнил, что "на текущий момент взаимодействие между российскими и мексиканскими структурами продолжается", при этом "ведутся предварительные консультации по инвестиционным инициативам, локализации технологических решений".

Мексика в последние годы демонстрирует уверенный прогресс в развитии инфраструктуры СПГ; учитывая совпадение интересов обеих стран в вопросах энергетики, есть большой потенциал для сотрудничества в этой сфере, отметил российский посол в беседе с "Известиями".