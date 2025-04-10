Трамп не исключил применение силы против Ирана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил военные действия против Ирана, если не удастся на переговорах решить вопросы с иранской ядерной программой.

"Если говорить об Иране, то да, если потребуется прибегнуть к армии, то мы это сделаем", - сказал он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, в таком случае "Израиль возьмет на себя основную роль".

"Нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие", - добавил президент США.

По его словам, он полагал, что Тегеран разработает ядерное оружие во время президентства в США Джо Байдена.

"Меня это немного удивило: я думал, что они получат ядерное оружие (во время президентства Байдена - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что в ходе своего первого президентского срока путем введения санкций лишил Иран многих доходов, и потому, по мнению Трампа, эта страна тогда не могла заниматься работами над ядерным оружием.