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Госсекретарь США обсудил Украину с главой МИД Саудовской Аравии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел в Вашингтоне встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом, сообщили в американском госдепартаменте.

"Госсекретарь выразил благодарность за усилия Саудовской Аравии по способствованию установлению мира между Украиной и Россией", - говорится в релизе.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также сообщило о встрече глав дипведомств, отметив, что Рубио и бен Фархан аль Сауд обсудили "улучшение координации и укрепление совместных усилий по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес" в том числе, ситуации в секторе Газа, Судане, Йемене, а также "российско-украинский кризис".

"Стороны обменялись мнениями по этим вопросам и обсудили текущие усилия по продвижению глобального мира и безопасности", - сообщили в саудовском МИД.

В прошлый раз Рубио и бен Фархан аль Сауд встречались в феврале, когда госсекретарь прилетал в Эр-Рияд в рамках подготовки позже состоявшейся американо-российской встрече по Украине.

Между тем западные СМИ, сообщившие о планах саудовского министра посетить Вашингтон, связывали это с предстоящим визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае, о точных датах визита сообщат позже. Она добавила, что США и Саудовская Аравия сейчас работают над организацией визита.

Ранее Трамп подтвердил, что первой зарубежной поездкой во время его второго президентского срока станет визит в Саудовскую Аравию.

Марко Рубио Саудовская Аравия США Трамп Эр-Рияд
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