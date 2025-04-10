В Иране заявили о готовности прервать сотрудничество с МАГАТЭ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Иран рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае сохранения угроз от других стран, заявил в четверг советник руководителя Исламской республики Али Шамхани.

"Продолжающиеся внешние угрозы и создание условий для военного удара по Ирану могут привести к таким мерам сдерживания, как высылка инспекторов МАГАТЭ из страны и прекращение сотрудничества с агентством", - написал Шамхани в социальной сети X.

Советник добавил, что Иран также может переместить обогащенные материалы в безопасные засекреченные места.

Ранее президент США Дональд Трамп в послании верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

Позднее глава МИД Ирана Аракчи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон проведут в субботу переговоры в Омане. По его словам, контакты будут проходить через посредников. Однако в Белом доме настаивают, что представители США и Ирана в субботу проведут прямые переговоры.