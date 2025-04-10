Поиск

В Иране заявили о готовности прервать сотрудничество с МАГАТЭ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Иран рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае сохранения угроз от других стран, заявил в четверг советник руководителя Исламской республики Али Шамхани.

"Продолжающиеся внешние угрозы и создание условий для военного удара по Ирану могут привести к таким мерам сдерживания, как высылка инспекторов МАГАТЭ из страны и прекращение сотрудничества с агентством", - написал Шамхани в социальной сети X.

В миреВерховный лидер Ирана назвал уловкой призывы США к переговорам по ядерной программеЧитать подробнее

Советник добавил, что Иран также может переместить обогащенные материалы в безопасные засекреченные места.

Ранее президент США Дональд Трамп в послании верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

Позднее глава МИД Ирана Аракчи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон проведут в субботу переговоры в Омане. По его словам, контакты будут проходить через посредников. Однако в Белом доме настаивают, что представители США и Ирана в субботу проведут прямые переговоры.

Иран МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ подтвердила обмен Карелиной на задержанного на Кипре россиянина Петрова

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

В Пекине предупредили, что давление США при помощи пошлин потерпит неудачу

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

Что случилось этой ночью: четверг, 10 апреля

Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Трамп заявил, что "в какой-то момент" встретится с Путиным

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });