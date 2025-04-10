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США получили предложения по вопросу пошлин от более 15 стран

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 15 государств направили предложения Вашингтону, нацеленные на то, чтобы избежать повышенных пошлин. Об этом сообщил в четверг директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

"Мы уже получили конкретные предложения от более 15 стран", - сказал Хассетт в эфире телеканала Fox News.

По словам Хассетта, администрация изучит эти предложения и решит, достаточно ли они хороши, чтобы передавать их на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

Между тем он отметил, что количество стран, которые изъявили желание вести переговоры по вопросу пошлин, гораздо выше, чем число государств, уже выступивших с конкретным предложением.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.3

США Дональд Трамп
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