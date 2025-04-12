США исключили десятки видов электроники из ответных пошлин

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на таможенную службу страны.

В представленном службой списке - около 20 видов товаров, в том числе - компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, некоторые микрочипы.

Издание отмечает, что таким образом, администрация США стремится не допустить роста цен на такую продукцию.

Это решение касается, в том числе, товаров из Китая, передают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп, ранее в апреле объявивший об ответных пошлинах в отношении многочисленных торговых партнеров его страны, допускал, что будут исключения.

При этом The Hill подчеркивает, что некоторые виды электроники в дальнейшем все же могут оказаться под действием пошлин. Так, Трамп заявлял, что планирует в будущем ввести отдельные пошлины на микрочипы, чтобы стимулировать их производство в США.