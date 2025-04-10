Корпорация RTX насчитала у ВМС США 68 атомных подлодок

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США в настоящее время располагают 68 атомными подводными лодками различного назначения, следует из данных американской военно-промышленной корпорации RTX.

В состав флота входят 14 стратегических подлодок типа Ohio, каждая из которых оснащена 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 и 4 субмарины типа Ohio, способными нести до 154 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тысячи км.

Основой подводных сил американского флота являются ударные атомные субмарины класса Los Angeles (23 АПЛ), Virginia (24 АПЛ) и Seawolf (три АПЛ). Каждая подлодка оснащена 12 крылатыми ракетами Tomahawk.

В стадии постройки находятся три стратегические атомные подводные лодки класса Columbia, которые должны прийти на смену субмаринам Ohio.