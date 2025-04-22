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Американская RTX в I квартале снизила чистую прибыль на 10%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) в первом квартале 2025 года снизила чистую прибыль на 10%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $1,535 млрд, или $1,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,709 млрд, или $1,28 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. При этом прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,47 с $1,34 на акцию.

Выручка повысилась на 5% до $20,306 млрд против $19,305 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,35 на акцию при выручке в $19,81 млрд.

Портфель заказов RTX на конец первого квартала сократился до $217 млрд с $218 млрд тремя месяцами ранее.

Выручка подразделения Collins Aerospace, поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, в январе-марте выросла на 8% (до $7,22 млрд), производителя авиадвигателей Pratt & Whitney – на 14% (до $7,37 млрд), в то время как подразделения Raytheon – уменьшилась на 5% (до $6,34 млрд).

RTX подтвердила прогноз, согласно которому в 2025 году ее выручка будет находиться в диапазоне $83-84 млрд, скорректированная прибыль – $6-6,15 на акцию. Свободный денежный поток ожидается на уровне $7-7,5 млрд.

Аналитики прогнозируют, что выручка составит $84,16 млрд, прибыль – $6,1 на бумагу.

Котировки акций RTX снижаются на 3,4% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 0,3% (до $168 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 упал на 14%.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. В июле 2023 года компания сменила название на RTX.

RTX RTX Corp. Raytheon Technologies
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