Трамп пригрозил санкциями Мексике на невыполнение договора о поставках воды Техасу

Шейнбаум надеется на разрешение ситуации через соглашение

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп угрожает Мексике повышением тарифов и введением санкций за предполагаемое несоблюдение договора 1944 года о поставках воды Техасу.

"Мексика должна Техасу 1,3 млн акрофутов воды по Договору о водных ресурсах 1944 года, но Мексика, к сожалению, нарушает свои обязательства по договору", - написал Трамп в своей соцсети Truth.

По его словам, в прошлом году из-за этого закрылся единственный сахарный завод в Техасе.

"Я позабочусь о том, чтобы Мексика не нарушала наши договоры и не причиняла вреда нашим фермерам в Техасе. (...) Мы будем продолжать усугублять последствия, включая пошлины и, возможно, даже санкции до тех пор, пока Мексика не выполнит условия договора и не предоставит Техасу воду", - заявил президент США.

Тем временем президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на сообщение Трампа, заявив, что в среду ее администрация направила в госдеп США предложение о том, как решить проблему с поставкой воды в Техас.

"Три года длилась засуха, и Мексика выполнила условия, в которых была доступна вода", - написала она в соцсети X.

Мексиканский лидер сообщила, что поручила членам своего кабинета немедленно связаться с министерством сельского хозяйства США и госдепом.

"Я уверена, что, как и в других вопросах, соглашение будет достигнуто", - заявила она.

Договор о поставках воды между США и Мексикой 1944 года регулирует распределение водных ресурсов из рек Рио-Гранде и Колорадо.

Согласно ему, Мексика обязана каждые пять лет направлять в США около 2,2 млрд кубометров воды из бассейна Рио-Гранде. Штаты, в свою очередь, должны поставлять Мексике 1,8 млрд кубометров воды из реки Колорадо.