Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания намерена в 2025 году направить Украине военной помощи на 4,5 млрд фунтов ($5,8 млрд), заявил британский министр обороны Джон Хили.

"Что касается Британии, мы потратим в этом году 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины - на самом высоком, чем когда-либо, уровне. И сегодня я объявляю о пакете помощи в 350 млн фунтов стерлингов", - сказал он на пресс-конференции после 27-го заседания контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В этот пакет помощи входят радарные системы, противотанковые мины, сотни тысячи беспилотников. Кроме того, Британия направит 150 млн фунтов стерлингов на ремонт военного оборудования Киевом и поддержания его обороноспособности.