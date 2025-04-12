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Трамп надеется на позитивный итог нынешних трений с Китаем из-за тарифов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что результат нынешних разногласий с Китаем из-за тарифов, которые страны повышают на взаимной основе, будет положительным.

"Я думаю, что из этого выйдет что-то позитивное", - сказал он журналистам президентского пула.

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При этом президент отметил, что он всегда ладил с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он также сказал, что США ведут переговоры по тарифам со многими странами.

"Мы находимся в очень выгодном положении", - добавил Трамп.

Как сообщалось, тарифы США на китайский импорт теперь составляют 145%. Китай в ответ повысил свои пошлины на импорт американских товаров до 125%.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам о негативных для Китая последствиях, если Пекин продолжит принимать контрмеры.

Дональд Трамп Китай США
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