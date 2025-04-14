Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Микропластик в листьях шпината и капусты, хороший метаболизм зачатых в холодное время года, а также отредактированные обыкновенные волки, похожие на ужасных волков

Фото: Xu Yan/Zhejiang Daily Press Group/VCG via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Colossal Biosciences, которая обещала возродить мамонтов, заявила, что вернула к жизни ужасных волков (Aenocyon dirus). Насколько это соответствует реальности, пока сказать трудно – статей в рецензируемых научных журналах пока нет. Этот хищник из семейства псовых жил в Северной и Южной Америке в плейстоцене и голоцене и вымер около десяти тысяч лет назад вместе с большей частью местной мегафауны, возможно, в результате колонизации региона людьми. По словам сотрудников компании, с помощью генного редактирования они изменили 20 участков в 14 генах ныне живущих обыкновенных волков и получили трех волчат, которые являются фенотипическими и экологическими аналогами ужасного волка. Детеныши, появившиеся на свет в октябре и январе, получили имена Ромул, Рем и Кхалиси. Согласно некоторым исследованиям, вымершие хищники не были близкими родственниками обыкновенных волков, а относились к отдельной эволюционной ветви.

- Ультралегкая темная материя могла помочь образоваться сверхмассивным черным дырам. К такому выводу пришли ученые, рассмотрев механизм генерации ультрафиолетового излучения аксионоподобной темной материей. Механизм образования сверхмассивных черных дыр – до сих пор загадка. Ученые предполагают, что эти объекты могли появиться вследствие прямого коллапса. При этом массивное облако газа на ранних этапах формирования галактик должно сжиматься в черную дыру, минуя стадию вспышек звездообразования. Однако для этого молекулярный водород в облаке должен не успеть охладить газ и вызвать его дробление на меньшие части. Помешать образованию молекулярного водорода мог бы большой поток ультрафиолетовых фотонов, источник которых и остается предметом научных дискуссий.

- У людей, которые были зачаты в холодное время года, повышены активность бурой жировой ткани и ежедневный расход энергии, и у них меньше висцерального жира и более низкий индекс массы тела, чем у людей, зачатых в теплое время года. Почему это так – пока неясно. Но к таким выводам пришли японские ученые, включив в исследование 683 человека в возрасте от 3 до 78 лет. Прямой ассоциации между сезоном зачатия и индексом массы тела не нашли. Это значит, что относительное уменьшение массы тела в группе, зачатой в холодное время года, объясняется повышенной активностью бурой жировой ткани. В будущих исследованиях ученые хотят уделить внимание другим факторам, которые влияют на организм от зачатия до детского возраста, в частности изучить фактор физической активности.

- Физики получили стабильную макроскопическую структуру в форме греческой амфоры, добавив ферромагнитные частицы никеля в смесь дихлорметана и воды. При этом форма ловушки для дихлорметана в воде восстановилась даже после активного встряхивания.

- В области коннектомики новое достижение – международный исследовательский консорциум MICrONS представил полную реконструкцию клеток, связей между ними и их функций примерно в кубическом миллиметре зрительной коры мозга мыши.

- Подтвержденная ойкумена денисовцев значительно расширилась. Поднятая со дна Тайваньского пролива часть древней нижней челюсти с несколькими зубами действительно принадлежала этой архаичной популяции людей.

- Выяснилось, что растения активно поглощают микропластик из воздуха, который обильно загрязнен такими частицами в составе пыли. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полистирол были обнаружены в листьях всех деревьев и овощей, которые проверили в китайском городе Тяньцзинь. Больше всего микропластика накопили листья растений вблизи завода по производству синтетических тканей, но сотни его нанограмм на грамм сухой массы листьев были обнаружены даже в парках и на территории университетского кампуса, а также в тепличных овощах (различных видах капусты, сельдерея и шпината). Листья кукурузы в загрязненном воздухе поглощали до 0,079 процента летающего в воздухе микропластика, причем пиковые концентрации достигались уже через 10 дней, из почвы в корни и затем в стебли микропластик переходил уже за пять дней.

- Группа физиков экспериментально изучила то, как влияет электрический заряд падающей капли на ее разбрызгивание при столкновении с твердой поверхностью. Ученые выяснили, что чем сильнее заряжена жидкость, тем меньше образуется брызг. Электрические заряды, окружающие капли, создают силу, которая притягивает выбрасываемый слой жидкости обратно, предотвращая брызги. Исследователи настроили экспериментальную установку так, чтобы получать капли примерно одинакового радиуса в 1,65 ± 0,02 миллиметра с зарядом от 0 до 0,15 нанокулона. Высоту падения капли варьировали от 200 до 600 миллиметров, сохраняя скорость полета в диапазоне 2-3 метра в секунду; полет капель фиксировали рапидной съемкой 20 тыс.-40 тыс. кадров в секунду. Заряд созданной капли авторы работы определяли с помощью чашки Фарадея и электрометра. Физики изучили все три стадии, которые прошла заряженная капля: начальное растекание, выброс из капли тонкого жидкого слоя – так называемой ламели, и непосредственно разбрызгивание с образованием капель-спутников. Ученые подтвердили экспериментальные результаты теоретической моделью.

- В конце прошлого года Google представил Deep Research – инструмент в чат-боте на базе LLM, который сам анализирует интернет-источники. Почему он появился только сейчас? Как ученые могут пользоваться им уже сегодня и изменит ли он их работу в ближайшем будущем? Ответы на эти вопросы в материале на сайте N+1.