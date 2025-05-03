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США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы

США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы
Фото: Хасан Алзаанин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США и Израиль близки к соглашению о возобновлении доставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС, сообщил портал Axios со ссылкой на информированных израильских и американских чиновников.

"Новый механизм (доставки помощи - ИФ) будет оказывать поддержку людям, которые в ней нуждаются (...), обеспечивая гарантии того, что она не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС", - заявил один из источников.

Соглашение предусматривает, что операции по оказанию помощи будут осуществляться через международный фонд, им руководят гуманитарные организации, консультативный совет которых будет состоять из видных международных деятелей, пишет Axios.

Он отмечает, что стороны ведут активные переговоры со странами-донорами, которые будут финансировать деятельность фонда, включая закупку гуманитарной помощи.

Портал обращает внимание, что два месяца назад, после провала соглашения о прекращении огня в Газе, Израиль заблокировал все поставки гуманитарной помощи: продовольствия, воды и медикаментов в анклав, что усугубило гуманитарный кризис.

Израильские официальные лица утверждают, что во время прекращения огня ХАМАС смог взять под свой контроль большую часть гуманитарной помощи, поступавшей в Газу, и использовал миллионы долларов от ее продажи "для оплаты услуг членов своего военного крыла".

Портал сообщил, что израильские официальные лица заявили, что хотят, чтобы механизм заработал до того, как будет расширена наземная операция в Газе, что, как ожидается, произойдет позднее в этом месяце если тупик на переговорах о прекращении огня и по заложникам не будет преодолен.

США и Израиль также хотят, чтобы новый механизм был готов к посещению региона президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, он посетит Саудовскую Аравию 13 мая, а оттуда отправится в Катар и ОАЭ. В настоящее время нет информации о том, что президент также нанесет визит в Израиль, информирует Axios.

Израиль США Газа
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