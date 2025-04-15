Генерал Кейн принял присягу в качестве главы Объединенного комитета начальников штабов США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн принял присягу в качестве нового председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США, сообщило агентство Associated Press.

Официальная церемония его вступления в должность состоится на этой неделе в Белом доме.

Ранее кандидатуру Кейна на пост главы ОКНШ одобрил Сенат США. За него проголосовали 60 сенаторов, против - 25.

Кандидатуру Кейна выдвинул президент Дональд Трамп два месяца назад.

Он сменил в этой должности бывшего председателя ОКНШ Чарльза Брауна, которого в феврале уволил Трамп. Associated Press ранее отмечало, что увольнение Брауна связано с прекращением программ, поощряющих "разнообразие, равенство и инклюзивность в вооруженных силах, и увольнением тех, кто отражает эти ценности".

Кейн является профессиональным пилотом. Он был на действительной службе в Национальной гвардии, затем занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включает в себя участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.