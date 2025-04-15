США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США проинформировали Израиль о намерении в течение двух месяцев приступить к постепенному выводу американского контингента из Сирии, сообщает Ynet.

"Как стало известно Ynet, представители служб безопасности США проинформировали руководство спецслужб Израиля, что поэтапный вывод войск из Сирии начнется в течение двух месяцев", - сообщает портал.

По его данным, Израиль ранее пытался воспрепятствовать подобному развитию событий, но не преуспел. Тем не менее, руководители спецслужб Израиля продолжают оказывать давление на Вашингтон, чтобы американские войска остались в Сирии.

В декабре 2024 года в Пентагоне заявляли, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.

В начале февраля 2025 года телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в Пентагоне составляют план на случай, если потребуется вывод всех американских военных из Сирии. Источники отмечали, что "президент США Дональд Трамп и близкие к нему официальные лица недавно выразили интерес в полном выводе сил США из Сирии".