Глава британского Минторга планирует поездку в Пекин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс планирует посетить Китай в конце этого года для проведения переговоров на высоком уровне в целях активизации двусторонней торговли и инвестиций, сообщает The Guardian.

"Цель поездки - возобновить работу совместной торгово-экономической комиссии Великобритании и Китая (Jetco), которая не собиралась с 2018 года, когда отношения начали ухудшаться после подавления Пекином гражданских свобод в Гонконге", - пишет издание.

Газета считает, что поездка Рейнольдса "вызовет удивление после того, как он заявил в воскресенье минувшей недели, что Великобритания "ошибалась в прошлом", а консервативные правительства были "слишком наивны", разрешая китайским компаниям инвестировать в чувствительные отрасли британской экономики.

В то же время издание приводит заявление представителя Минторга: "Мы придерживаемся последовательного и стратегического подхода к нашим торговым отношениям с Китаем, участвуя в тех областях торговли, которые отвечают национальным интересам Великобритании".

Планируемый визит "является сигналом того, что правительство не намерено отказываться от сближения с Пекином", подчеркивает The Guardian и добавляет, что "премьер-министр Кир Стармер также может посетить Китай в конце этого года".