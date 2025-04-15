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Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На фоне взаимного повышения импортных тарифов министр финансов США Скотт Бессент не исключает разрыва торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

"Разрыв не обязателен, но такое может произойти", - сказал он в интервью Bloomberg TV в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Бессент отметил, что сделка между двумя странами может быть достигнута, однако подчеркнул, что заключить ее с Китаем будет сложнее, чем с другими странами, поскольку "Китай является как нашим крупнейшим экономическим конкурентом, так и нашим крупнейшим военным соперником".

"В какой-то момент предстоит многое сделать", - заявил чиновник, добавив, что тарифы Трампа - "не шутка".

"Это большие цифры. Я думаю, что никто из тех, кто считает, что они устойчивы, не хочет, чтобы они оставались на том же уровне", - сказал глава американского Минфина.

Ранее президент Дональд Трамп написал в соцсетях: "Никто не останется безнаказанным (....), особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!"

Пекин в пятницу минувшей недели объявил о дополнительных пошлинах на товары из США.

В Минкоммерции КНР заявили, что "введение чрезмерно высоких пошлин США в отношении Китая переросло в "игру в числа", которая не имеет никакого практического значения для экономики".

Ранее Белый дом сообщил, что американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%.

Белый дом Дональд Трамп Китай Скотт Бессент
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