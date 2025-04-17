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Трамп отказал Израилю в американской поддержке планировавшегося удара по Ирану

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на апрельской встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проинформировал, что Вашингтон не поддержит израильский план нанесения удара по ядерным объектам Ирана, сообщила The New York Times.

"Ранее в этом месяце Трамп проинформировал Израиль о том, что США не поддержат нападение. Он обсудил вопрос с премьер-министром Нетаньяху в ходе его посещения Вашингтона на прошлой неделе. На встрече в Овальном кабинете Трамп объявил, что Соединенные Штаты начинают переговоры с Ираном", - пишет издание.

В публикации утверждается, что Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае. Первоначально Израиль по указанию премьера проинформировал Вашингтон о плане, который предусматривал "сочетание рейда израильских коммандос на подземные ядерные объекты с кампанией бомбардировок, в которой, как надеялись израильтяне, будет задействована американская авиация".

Газета отмечает, что Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы. В результате дебатов в американской администрации "был достигнут консенсус об отказе на данный момент от военных действий, к тому же, когда Иран продемонстрировал готовность к переговорам".

Нетаньяху скептически отнесся к возможности сделки меду США и Ираном.

В заявлении, сделанном премьером на иврите после встречи с Трампом говорилось, что "соглашение с Ираном будет работать только в том случае, если оно позволит подписавшим его сторонам войти, взорвать объекты, демонтировать все оборудование под американским наблюдением и с американским исполнением", говорится в статье.

Теперь Нетаньяху, "будучи заблокированным своими американскими коллегами, вместо удара сосредоточился на тайных диверсионных операциях против конкретных объектов и убийствах иранских ученых-ядерщиков", утверждает The New York Times.

США Дональд Трамп Израиль Иран
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