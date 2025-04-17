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Посланник Трампа заявил, что огонь в Газе прекратится, если ХАМАС освободит заложников

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Посланник президента США по делам заложников Адам Боулер заявил, что для прекращения боевых действий в секторе Газа палестинское движение ХАМАС должно освободить всех заложников.

"Я могу вам сказать, что боевые действия прекратятся немедленно, если заложники будут освобождены", - сказал Боулер в интервью телеканалу Al Jazeera.

Посланник американского президента подчеркнул, что освобождение заложников - это первый шаг на пути к миру.

"Шаг второй - давайте разберемся с этим после", - добавил Боулер.

Он также предположил, что израильско-американский заложник Эдан Александер, освобождение которого добиваются США, находится в безопасном месте.

Со стороны ХАМАС будет "глупо" причинить ему вред, пояснил он.

Боулер считает, что переговоры между Израилем и ХАМАС все еще могут состояться. "Я думаю, это возможно", - сказал он. "ХАМАС может положить этому конец", - добавил Боулер.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

США Дональд Трамп Адам Боулер сектор Газа боевые действия заложники
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