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ХАМАС отверг предложение о перемирии в Газе и готов к соглашению о прекращении войны

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС не принимает предложение Израиля о временном прекращении огня и освобождении заложников, оно готово к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец войне, заявил лидер движения в секторе Газа Халиль Аль-Хайя.

"ХАМАС готово к незамедлительному началу переговоров по освобождению всех заложников и наших заключенных в обмен на полное прекращение войны и вывод израильских войск", - говорится в телевизионном заявлении Халиль Аль-Хайя.

Он подчеркнул, что ХАМАС не будет "участником политики частичных сделок Нетаньяху", которые не ведут к прекращению войны.

В то же время, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал усиливать военное давление на Газу до тех пор, "пока ХАМАС не встанет на колени".

"Никакой сделки, никакого прекращения огня и никакой помощи, только продолжение войны до тех пор, пока нацисты не покинут Газу", - написал он в социальных сетях.

ХАМАС Газа Израиль
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