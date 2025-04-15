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Апелляционный суд оставила главу Гагаузии Гуцул под домашним арестом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Кишинева оставила под домашним арестом башкана (главу) Гагаузской автономии Евгению Гуцул, отклонив ходатайство прокуроров о ее переводе в СИЗО на 30 дней.

Гуцул у выхода из здания суда встречали до полусотни сторонников, которые держали ее портреты и скандировали: "Евгения, мы с тобой".

Башкан Гагаузии была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс в Стамбул. После трехчасовой проверки документов у нее забрали паспорт и доставили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), объявив о задержании на 72 часа. 28 марта суд удовлетворил запрос прокуроров об аресте Гуцул на 20 дней. По запросу адвокатов 9 апреля суд перевел Гуцул под домашний арест на 30 суток.

Как сообщал НЦБК, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Гуцул подозревают в том, что она с помощью казначея организовала фальсификацию документов о денежных пожертвованиях физическими лицами в ее пользу на выборах, и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

По данным НЦБК, на банковский счет башкана на выборах поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (около $20 тысяч), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул инкриминируют по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии: дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. Евгения Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным".

Кишинев НЦБК Гагаузия Молдавия
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