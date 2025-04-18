Глава МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о серьезных последствиях в случае удара по ядерным объектам и призвал к максимальной военной сдержанности.

"Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Он отметил, что "любая попытка нанести удар по ядерному объекту с помощью беспилотников может иметь серьезные последствия".

Ранее в четверг представители Запорожской АЭС сообщили о нейтрализации дрона ВСУ в 300 метрах от территории станции. Обошлось без повреждений и пострадавших.

В свою очередь, Гросси сообщил, что МАГАТЭ запросило доступ к предполагаемому месту аварии.

По его данным, авария вызвала пожар, который привел к возгоранию окружающей растительности, но не привел ни к жертвам, ни к повреждению конструкций учебного центра станции, на который, как заявили в МАГАТЭ, был направлен беспилотник.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.