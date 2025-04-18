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Литва намерена увеличить численность армии и сформировать новые воинские части

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене представила в Государственном совете обороны изменения в Закон об основной структуре Вооруженных сил, укреплении существующих возможностей путем создания новых воинских частей и увеличении численности военнослужащих, сообщила пресс-служба ведомства.

"Реструктурируя армию, мы стремимся укрепить обороноспособность Литвы - создаем новые воинские части, увеличиваем численность солдат и создаем оперативную глубину, которая позволит нашей армии действовать еще более эффективно как на национальном уровне, так и совместно с нашими союзниками", - прокомментировала Шакалене.

Предусматривается увеличение численности личного состава системы национальной обороны. Планируется увеличить численность военнослужащих профессиональной военной службы до 20 тысяч, военнослужащих добровольной службы - до 6,8 тысячи. Также планируется ежегодно увеличивать число резервистов, призываемых на учения и подготовку.

Поправки к закону также предусматривают создание новых воинских частей, в частности, танкового батальона в пехотной бригаде Gelezinis Vilkas, батальона материально-технического обеспечения в пехотной бригаде Aukstaitija.

Литва Довиле Шакалене Минобороны
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