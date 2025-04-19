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Что случилось этой ночью: суббота, 19 апреля

США рассматривают признание Крыма российским, новые поставки вооружения Киеву не рассматриваются Вашингтоном, лидер "Хезболлы" выступил против разоружения движения

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США в рамках украинского урегулирования рассматривают идею признания Крыма российским. Как сообщает Bloomberg, подобные планы еще предстоит обсудить с Киевом.

- The New York Times утверждает, что новые поставки оружия Киеву в США всерьез не рассматриваются. Газета ссылается на конгрессменов, выступающих за продолжение поддержки Украины.

- Axios полагает, что слова Рубио об отказе Вашингтона от украинского урегулирования адресованы Киеву. Об этом сообщили дипломатические источники портала.

- Лидер "Хезболлы" отказывается согласиться на разоружение движения. Он считает, что вооруженное сопротивление "остановило агрессию Израиля и США на южной границе Ливана".

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