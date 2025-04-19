США и Иран проведут в субботу второй раунд переговоров по иранской ядерной программе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Второй раунд опосредованных переговоров США и Ирана, посвященных проблеме иранской ядерной программы, пройдет в субботу в Риме.

По данным портала Axios, местом для переговоров избрали посольство Омана - страны, которая ранее неоднократно посредничала в контактах Вашингтона и Тегерана. Ожидается, что переговоры стартуют около 12:00 мск и продлятся пять часов. В переговорах должны принять участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

США рассчитывают, что эти консультации позволят определиться с основными следующими шагами сторон при ведении диалога.

Axios также сообщил, что в пятницу Уиткофф провел в Париже необъявленную встречу с представителями властей Израиля - министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и главой израильской разведывательной службы "Моссад" Давидом Барнеа. По данным источников портала из числа израильских официальных лиц, Дермер и Барнеа пытались повлиять на позицию США в преддверии нового раунда переговоров с Ираном.

Между тем в минувший четверг президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Аракчи, который передал послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В пятницу по итогам переговоров с Аракчи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова играть любую посредническую роль в переговорах Ирана и США по иранской ядерной программе, считает, что любые договоренности должны касаться исключительно атомной сферы.

"Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезной, и которая будет приемлема Соединенным Штатам", - добавил глава МИД РФ.

Аракчи между тем выразил сомнения в честности намерений США в переговорном процессе. Однако, подчеркнул министр, Иран будет вести переговоры в субботу. "Мы полностью готовы к тому, чтобы добиваться мирного решения вопроса мирной иранской ядерной программы", - приводили западные СМИ слова Аракчи.

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля в столице Омана Маскате при посредничестве главы оманского МИД Бадра аль-Бусайди. После них президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо; позднее президент также сказал, что рассчитывает на скорое решение вопроса с Ираном. В свою очередь газета The New York Times сообщала, что Трамп на апрельской встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проинформировал его об отказе Вашингтона поддержать израильский план нанесения удара по ядерным объектам Ирана. По версии газеты, Трамп отказался от поддержки этого плана, к которому Израиль намеревался приступить уже в мае, в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отмечал, что в Тегеране пока относятся к переговорам с США по иранской ядерной программе ни оптимистично, ни пессимистично. Вместе с тем Хаменеи сказал, что "очень пессимистичен" относительно позиции США на переговорах, но при этом уверен в возможностях иранских переговорщиков.

В свою очередь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заверял, что переговоры между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана находятся на "решающей стадии". Глава МАГАТЭ добавил, что успешное заключение соглашения "не гарантировано", однако "есть вероятность хорошего исхода", ради которого, по его словам, стоит приложить усилия.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.