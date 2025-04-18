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Рубио и Уолтц выступают за удар по ядерным объектам Ирана, Вэнс и Габбард более осторожны

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц считают необходимым провести военную операцию против ядерной программы Ирана, сообщает в пятницу The Washington Post со ссылкой на источники.

"Уолц и Рубио сделали выбор в пользу военных действий для уничтожения потенциала Ирана по производству ядерного оружия, заявили два представителя властей США и другие лица, знакомые с этой темой", - информирует агентство.

Также президент США Дональд Трамп получает аналогичные рекомендации от сторонников крайне правых взглядов, настроенных в пользу Израиля.

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Вместе с тем вице-президент США Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард "более осмотрительны в отношении вероятных дальнейших последствий нового конфликта на Ближнем Востоке". Кроме того, ряд других лиц, включая американского журналиста Такера Карлсона, советуют Трампу использовать дипломатию.

Сторонники более сдержанного подхода отмечают, что по оценкам американской разведки, Тегеран не собирается создавать ядерное оружие, а бомбардировка Ирана, вероятно, спровоцирует более масштабную региональную войну.

По данным The Washington Post, как и в США, в Израиле идут дискуссии, стоит ли нанести превентивный удар по иранским ядерным объектам, и удастся ли таким образом ликвидировать ядерную программу Ирана.

Собеседники газеты заявляли, что ранее министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер уверял высокопоставленных американских чиновников в способности США и Израиля уничтожить подземные ядерные объекты Ирана, если ВВС США используют противобункерные авиационные бомбы. Однако американская администрация не поддержала эту идею.

Как сообщала The New York Times, Трамп на апрельской встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху проинформировал, что Вашингтон не поддержит израильский план ударов по ядерным объектам Ирана.

В публикации утверждается, что Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае. Но Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы.

В субботу у США и Ирана запланирован второй раунд непрямых переговоров по проблеме иранской ядерной программы. Он должен пройти в Риме.

США Марко Рубио Иран Джей Ди Вэнс Майк Уолтц Тулси Габбард
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